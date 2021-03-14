رسامة 7 من رهبان الديرين الأبيض والأحمر كهنة وأربعة قمامصة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أقيمت اليوم بدير القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بالجبل الغربى بسوهاج "الدير الأبيض"، صلوات منح درجة القسيسية لسبعة من الآباء الرهبان، منهم ثلاثة للدير ذاته، وأربعة لدير القديسين الأنبا بيشاى والأنبا بيجول "الدير الأحمر"، إلى جانب منح رتبة القمصية لأربعة من رهبان الدير الأبيض.





وصلى أصحاب النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والمشرف على الدير الأحمر، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير الأبيض والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط صلوات القداس الإلهى الذى أقيم بكنيسة الرهبان بالدير وعقب صلاة الصلح أتموا صلوات السيامة، للآباء الرهبان. والرهبان هم: - الراهب القس فيلوباتير الشنودي - الراهب القس صموئيل الشنودي - الراهب القس ايسيذورس الشنودي - الراهب القس بولا البيجولي - الراهب القس أثناسيوس البيجولي - الراهب القس كيرلس البيجولي - الراهب القس أنجيلوس البيجولي تلاها صلوات منح رتبة القمصية لكلٍ من: - الراهب القمص موسى الشنودي - الراهب القمص مينا الشنودي - الراهب القمص أبرآم الشنودي - الراهب القمص كاراس الشنودي

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