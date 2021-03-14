فيديو .. الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشى

جدة - نرمين السيد - وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان، إن حالة وائل الإبراشى تحسنت كثيرا وتعافى تماما من فيروس كورونا وأصبحت المسحة الخاصة به سلبية. وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا أن وائل الإبراشى لن يصاب بأمراض مزمنة فى الرئة نظرا لأن حالة الرئة فى تحسن وقلت حاجته للأكسجين ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال ساعات إلى منزله.

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