الأرصاد تتوقع طقس اليوم : دافئ نهارا وبارد ليلا .. والعظمى بالقاهرة 24

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد، نهارا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة.





وحالة الطقس ليلا بارد ليلا على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 20 14

وادى النطرون 24 13

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 22 14

بلطيم 20 15

مطروح 18 14

السلوم 19 10

سيوة 24 10

بورسعيد 19 14

دمياط 19 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 19 12

رأس سدر 23 13

نخل 23 09

نويبع 26 18

طابا 24 15

كاترين 24 09

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 29 17

مرسى علم 27 15

الفيوم 27 13

بنى سويف 28 12

المنيا 29 13

أسيوط 30 13

سوهاج 31 14

قنا 31 15

الأقصر 32 16

أسوان 32 16

إدفو 32 16

أبوسمبل 31 16

الوادى الجديد 31 14

شلاتين 29 17

أبو رماد 30 17

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16