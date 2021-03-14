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جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حامد سيد أحمد، استشارى النساء والتوليد، وهو الطبيب الذى أجرى عملية ولادة الطفلة صاحبة الشعر الأبيض، إن ذلك حدث نتيجة عوامل وراثية بسبب زواج الأقارب.
وأوضح الدكتور حامد، أن هذه الحالة تسمى بمتلازمة "ورد امبرج" يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات وينتج عنه الشعر الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زواج الأقارب السبب .. ولادة نادرة لطفلة بشعر أبيض فى الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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