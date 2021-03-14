زواج الأقارب السبب .. ولادة نادرة لطفلة بشعر أبيض فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حامد سيد أحمد، استشارى النساء والتوليد، وهو الطبيب الذى أجرى عملية ولادة الطفلة صاحبة الشعر الأبيض، إن ذلك حدث نتيجة عوامل وراثية بسبب زواج الأقارب.

وأوضح الدكتور حامد، أن هذه الحالة تسمى بمتلازمة "ورد امبرج" يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات وينتج عنه الشعر الأبيض.