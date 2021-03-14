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زواج الأقارب السبب .. ولادة نادرة لطفلة بشعر أبيض فى الأقصر

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أحمد عاشور 2021-03-14 07:32 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حامد سيد أحمد، استشارى النساء والتوليد، وهو الطبيب الذى أجرى عملية ولادة الطفلة صاحبة الشعر الأبيض، إن ذلك حدث نتيجة عوامل وراثية بسبب زواج الأقارب.

ولادة نادرة لطفلة بشعر أبيض فى الأقصر

وأوضح الدكتور حامد، أن هذه الحالة تسمى  بمتلازمة "ورد امبرج" يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات وينتج عنه الشعر الأبيض.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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