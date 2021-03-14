وزير التموين يزور الدقهلية اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

وقال الوزير، فى بيان له، إن تلك الجولات تساهم فى معرفة متطلبات المواطن من خلال النقاش المباشر معهم فى أماكنهم.
وأشار المصيلحى، إلى أن جولته اليوم بمحافظة الدقهلية تأتى لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الجولة تشمل وضع حجر أساس لمنطقة لوجستية بالمحافظة، كما تشمل الجولة افتتاح مركز خدمة مواطنين بقرية شها بعد تطويره وتبلغ مساحته 120 مترا.
وأضاف المصيلحى، أنه سوف يتفقد مخزن جملة سندوب للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التى تصرف لمنافذ صرف السلع التموينية، إلى جانب تفقد أحد منافذ بيع اللحوم.
وأشار المصيلحى إلى أنه سوف يتفقد مطحن السادات بعد زيادة قدرته الإنتاجية والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد زار عددا كبيرا من المحافظات فى الوجهين القبلى والبحرى، كان آخرها محافظة الشرقية، واليوم محافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بتلك المحافظات.
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