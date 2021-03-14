انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد 14 مارس 2021 وأسعار الفراخ البيضاء والساسو والكتاكيت بأنواعها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر أسعار بورصة الدواجن اليوم 14 مارس 2021 للفراخ البيضاء والساسو وغيرها وأسعار الكتاكيت، ومنذ وقت ليس ببعيد كانت أسعار الدواجن يتم تحديدها من خلال بورصة الدواجن الرئسية في بنها، وكانت هي الجهة الرئيسية التي يتم من خلالها تحديد الأسعار، وكان معيار تحديد أسعار الفراخ والكتاكيت يخضع لنظرية العرض والطلب شأن أي سلعة من السلع.

بورصة الدواجن اليوم الأحد 14 مارس 2021 وأسعار الفراخ

ولكن تبدل الحال الآن وأصبحت أسعار بورصة الدواجن لها العديد من المصادر والعديد من المكاتب مثل منير السقا ومحمد الجداوي ومحمد عادل وعبد المفيث حسن ومسعد نخلة وغير ذلك، ويقوم كل واحد من هؤلاء بتحديد الأسعار وفق بعض الأليات التي يمتلكها من ناحية المعروض من الدواجن لديه والطلب، كما تختلف أسعار الدواجن من مكان إلى آخر وبشكل يومي بحسب التوزيع الجغرافي، كما أن السعر الرئيسي هو سعر بورصة بنها.

وحول أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم فقد جاءت كالتالي

البورصة أبيض ساسو رئيس رابطة 26 جنيه 32 جنيه محمود الجد 36 جنيه 31 جنيه منير السقا 27 جنيه 34 جنيه محمد عادل 26 جنيه 32 جنيه أحد عامر 26 جنيه — فوزي تفاحة 26 جنيه — محمد عثمان 26 جنيه —

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم في البورصة فقد جاء على النحو التالي