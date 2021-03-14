انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم 14 مارس | وفقاً للغرفة التجارية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعد الدواجن بكافة مشتقاتها من الأطباق الأساسية على المائدة في مصر، ولتناسب كل بيت مصري يتم بيعها بأسعار متفاوتة، خاصة وأن أسعار بورصة الدواجن مستقرة إلي حد كبير منذ بداية إنطلاق هذا العام، فلم تسجل إختلاف في الأسعار كثيرًا، كما يرجح القائمين على هذه الصناعة، أن ثبات الأسعار يرجع أسابابة في زيادة المعروض، خاصة وأن مصر قد تمكنت خلال العام الماضي 2020، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن المحلي، وتستعد في الوقت الراهن للتصدير للخارج.

أسعار بورصة الدواجن اليوم- وفقاً للغرفة التجارية

وصرح أ.د عبد العزيز السيد والذي يشغل منصب رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنه من المتوقع أن تسجل البورصة إرتفاع في الأسعار ملحوظ خلال الأسابيع القادمة، بمناسبة إقتراب شهر رمضان المعظم، حيث يكون الإقبال شديد في هذه المناسبة تحديداً من قبيل الأسر المصرية على شراء الدواجن البيضاء ، والتي قد سجلت سعر الكيلو منها 26 جنيهًا، لتصل إلى المستهلكين بسعر 30 جنيهًا، كما بلغ سعر كرتونة البيض في المزارع 33 ونصف جنيه، لتصل إلى المستهلكين بسعر 38 جنيهًا.

كما أضاف أن أسعار الكتاكيت البيضاء قد سجلت ارتفاع في السوق المحلي، ليتراوح سعرها بالمزارع لـ12 جنيهًا، والآن يمكنكم متابعة كافة أسعار بورصة الدواجن اليوم في السوق المحلي، من خلال متابعة الصور التالية: