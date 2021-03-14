بدء الفصل الدراسى الثانى وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وبدأت المدارس استقبال الطلاب بمحافظات مدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح. وانتهت المديريات التعليمية من تعقييم الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب والمعلمين وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى وفقا لجداول الحضور المقررة من الفصل الدراسى الأول على أن يترك قرار حضور الطلاب بالمدارس وفقا لرغبة أولياء الأمور تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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