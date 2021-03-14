انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت اليوم الأحد 14 مارس 2021 في بورصة الدواجن وأسعار الأعلاف والفراخ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الكتكوت اليوم بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن، وكذلك أسعار الفراخ البيضاء والساسو، استمراراً لخدماتنا التي نوفرها للقارئ، وقد شهدت أسعار الكتاكيت اليوم حالة من الإستقرار الحذر بعد الزيادة الأخيرة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة إقبال المستهلك على شراء الكتكوت الأبيض تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.

سعر الكتكوت اليوم الأحد 14 مارس 2021 في بورصة الدواجن

كما أنواع وسلالات كثيرة من الكتكوت الأبيض بالسوق المصري، فيوجد كتكوت كب وروس والوطنية والوادي والإسكندرية والقاهرة عبد السلام حجازي وافيان، ولك الكتاكيت تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شركات، وتستحوذ على نحو 70% من الإنتاج، وقطعان وتمتلك 30% من الإنتاج ويوجد فارق كبير في أسعار الكتكوت قطعان أو شركات.

كما يتوقف سعر الكتكوت اليوم في بورصة الدواجن على حسب العرض والطلب والحجز المسبق، ولذا فإننا نهتم بمسألة أسعار الكتاكيت في اسوق المصري من خلال المتابعة المستمرة واليومية لمديري التسويق بالشركات المختلفة.

وهذا بيان بأسعار الكتكوت الأبيض اليوم

الشركة السعر اليوم القاهرة 12.75 جنيه الوادي 12.25 جنيه نيوهوب إيجيبت 12 جنيه الفيروز “زلط أبو زيد” 11 جنيه الوطنية 12.25 جنيه أمات 12 جنيه د سيد زكريا 12 “اربو وروص” والساسو 8 جنيه القصبي 11 جنيه السقا 8.5 جنيه للأبيض و4.5 جنيه للساسو

أما أسعار الفراخ البيضاء اليوم فسجلت 26 جنيه، و34 جنيه للساسو و22 جنيه للأمهات، وحول أسعار الأعلاف اليوم بالنسبة إلى سامي عايد، فسجلت 8000 جنيه 23%، ومصر الفيوم والأشقاء 3200 جنيه للطن، والفاروق 7800 جنيه.