10 إجراءات عاجلة من التعليم العالى مع بدء الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جهود الجامعات والمعاهد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.





ووجه الوزير بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد.

وجاءت على النحو التالى:

الالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم الإخلال بقواعد النظافة العامة وارتداء الماسك الطبى طوال فترة التواجد بالحرم الجامعى وأثناء استخدام وسائل المواصلات.

قياس الحرارة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين قبل الدخول إلى الحرم الجامعى.

عدم السماح بتواجد الطلاب فى غير الأوقات المخصصة لتواجدهم داخل الحرم الجامعى.

الالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين والذى يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.

الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملى، لتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التى تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.

التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

التأكيد على استشارة الطبيب عند ظهور أعراض تنفسية قد تحمل اشتباه الإصابة بفيروس كورونا وعزل المصاب حتى إذا كانت إصابته بالانفلونزا الموسمية، فهى بمثابة حالة معدية.

تجنب التجمعات الاجتماعية والأسرية والحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم الإخلال بقواعد النظافة والتطهير المستمر.

التأكيد على أن الفيروس ما زال منتشرا فى مصر مثل كل دول العالم، ولهذا يجب استمرار الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الماسك الطبى، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من المرض.