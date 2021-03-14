مستشار الرئيس للصحة: كورونا بمرحلة ”تذبذب” واللقاحات آمنة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية بشأن دخول مصر موجة ثالثة لفيروس كورونا "نحن في مرحلة تسمى مرحلة التذبذب في الحالات وتوجد زيادة طفيفة والإصابات أصبحت عائلية في الفترة الحالية ولا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف مستشار الرئيس:" إحنا في مرحلة تذبذب يوم وراء يوم والأعداد تتصاعد وتقل بنسبة 10% يوميا والموجة الثالثة بدأت في دول أخرى في العالم، لكن نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة وقد تحدث موجة ثالثة في مصر إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن التطعيم مهم جدا لأنه يقلل حدة المرض وانتشاره بين الأفراد والأشخاص ويمنع المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا على الأفراد.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن عدم إقبال المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا يرجع لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود آثار جانبية حول اللقاحات.

وأكد تاج الدين، أن هذه التطعيمات آمنة وتم عمل التجارب اللازمة عليها، ويوجد عدة مئات من المواطنين تناولوا اللقاح ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأضاف مستشار الرئيس أن التطعيم مهم جدا لأنه يقلل حدة المرض وانتشاره بين الأفراد والأشخاص، ويمنع المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا على الأفراد.

وأشار إلى أنه لا توجد أي آثار جانبية حادة أدت لمشكلات كبيرة تمنع من تناول التطعيم وأنه تم تسجيل للقاحات تحت الاستخدام الطارئ من قبل الشركات المنتجة.

ونوه إلى أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحتراز وعدم التجمع خلال الفترة المقبلة خاصة خلال شهر رمضان تجنبا لارتفاع الإصابات العائلية والدخول في موجة ثالثة لفيروس كورونا.