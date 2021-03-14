وزير النقل يتابع تنفيذ أعمال خط سكة حديد ”كفر داود - السادات”

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه اللواء / إبراهيم احمد ابوليمون اعمال تنفيذ خط سكة حديد كفر داوود-السادات " الذي يربط بين خط امبابة/الاتحاد / القباري بالاسكندرية الحالي وبين مدينة السادات ، بعد توقف أعمال التنفيذ منذ أكثر من 10 سنوات وحيث يبلغ طول الخط 34.4كم من نقطة تفرعه بين محطتي الطرانه وكفر داوود ويشمل عدد 3 محطات هي (محطة ركاب بكم 16 لخدمة قرية الجزار - محطة بكم 28 لخدمة مدينة السادات - محطة لخدمة الركاب والبضائع فى نهاية الخط بكم 34 لخدمة المنطقة الصناعية و الميناء الجاف و المركز اللوجستي المزمع إنشائهما).

تابع الوزير استكمال تنفيذ الأعمال المدنية و أعمال انشاء الجسور من بداية الخط حتى كم 3.700 أمام سور دير البركة ، حيث تقوم شركة النيل العامة لانشاء الطرق باستكمال تنفيذ الأعمال بعد التوقف منذ فبراير2010 .حيث تم الانتهاء من جميع الاعمال المدنية بالمشروع وإنشاء الجسور والتكاسي وأكشاك البلوك في المسافة من كم 19:500 الي كم 34:400 وانشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بكم 34 ومحطة للركاب بكم 28 كما تم إنشاء كوبري معدني علي الرياح الناصري بكم 2.500 وتقوم الشركة المنفذة حاليا بإعادة تأهيل هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تنفيذ الأعمال من بداية الخط كما يتم التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الامنية لتنفيذ قرار المنفعة العامة رقم ١٧٣٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالخط وقد

وقد التقى الوزير خلال تفقده المشروع بعدد من الأهالي الذي صدر لارضهم قرار منفعة عامة لصالح تنفيذ المشروع وأكد لهم ان توجيهات القيادة السياسية بعدم الأضرار بمصلحة اي مواطن يتم ازالة اي عقار له او له ارض داخل نطاق اي مشروع تقوم بتنفيذه الدولة مؤكدا انه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة و ان عاى كل مواطن ان يطمئن فنحن في دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن انشاء هذا الخط سيربط مدينة السادات بشبكة السكك الحديدية الحالية ، للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين، حيث يهدف الخط الي ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤها بمدينة السادات بميناء الاسكندرية من خلال خط إمبابة / الاتحاد / الاسكندرية والمزمع إزدواجة وكهربة وإشاراتة ليساهم في زيادة وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية كما يخدم الخط حركة الركاب بين محافظات المنوفية والبحيرة والقاهرة ومدينة السادات