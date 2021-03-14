وزير التعليم العالي يشدد على الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجامعات

في إطار متابعة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجهود الجامعات والمعاهد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وجه الوزير بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، والتي جاءت على النحو التالي:

الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الإخلال بقواعد النظافة العامة وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد بالحرم الجامعي وأثناء استخدام وسائل المواصلات.

قياس الحرارة لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين قبل الدخول إلى الحرم الجامعي.

عدم السماح بتواجد الطلاب في غير الأوقات المخصصة لتواجدهم داخل الحرم الجامعي.

الالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين والذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.

الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي؛ لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.

التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

التأكيد على استشارة الطبيب عند ظهور أعراض تنفسية قد تحمل اشتباه الإصابة بفيروس كورونا وعزل المصاب حتى إذا كانت إصابته بالانفلونزا الموسمية، فهي بمثابة حالة معدية.

تجنب التجمعات الاجتماعية والأسرية والحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الإخلال بقواعد النظافة والتطهير المستمر.

التأكيد على أن الفيروس ما زال منتشرا في مصر مثل كل دول العالم، ولهذا يجب استمرار الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من المرض.

المركز الإعلامي