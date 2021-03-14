وزير الرى: مصر تعترض على أى فعل أحادى من دول منابع النيل

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والرى، صباح اليوم الأحد، أن وزير الرى تفقد المعرض المقام على هامش المؤتمر، وشارك فى الاجتماع رفيع المستوى الذى عقد بمشاركة عدد من وزراء المياه وسفراء الدول، كما شارك فى المؤتمر الصحفى المنعقد لكبار الشخصيات المشاركة فى المؤتمر.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى - فى كلمته أمام المؤتمر - حجم التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياه، فى ظل ضعف الموارد المائية، والتزايد المتسارع فى عدد السكان، بالإضافة للتغيرات المناخية الحادة وتأثيراتها الواضحة مثل زيادة درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يمثل تهديدا كبيرا على دلتا نهر النيل، كما أن 97% على موارد مصر المائية المتجددة تأتى من خارج حدودها، الأمر الذى حدا بالدولة المصرية لاتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التى جعلت مصر من أعلى دول العالم فى كفاءة وإنتاجية نقطة المياه، حيث يتم إعادة تدوير المياه ذات الملوحة العالية التى تصل إلى 7 آلاف جزء فى المليون.

وأوضح وزير الرى أنه تم وضع استراتجية قومية حتى عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية باستثمارات تتجاوز الـ 900 مليار جنيه، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، حيث يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات واتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية للوفاء بالاحتياجات المائية، وزيادة القدرة على تحمل الصدمات الناجمة عن أى طارىء مثل الفيضانات الشديدة أو السيول أو الجفاف ونقص للمياه.

وقال عبدالعاطى إن التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث لا تتوانى مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم لجميع الدول الإفريقية، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

وأضاف أن التعاون بين الدول المتشاطئة فى دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار، وأن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج فى علاقاتها مع دول حوض النيل، مؤكدا أن الوصول لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمى وجذب للاستثمارات التى ستسهم فى تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.

وأكد الدكتور عبدالعاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، ولكن مصر تعترض على أى فعل أحادى من دول منابع النيل دون الأخذ فى الاعتبار مصالح دول المصب.

وأشار إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم فى مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجى) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة للدعم الفنى المقدم لدولة الكونغو الديموقراطية فى إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان فى العاصمة الكونغولية - كينشاسا.

وأوضح أن مصر قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية فى مجالات المياه والربط الكهربائى، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وإنشاء مزارع سمكية ومراسى نهرية لخدمة السكان المحليين، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجارى المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات، الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوى.

وأوضح عبدالعاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم وبشكل سنوى بتنظيم أسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية دائمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف رفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، موضحا أنه تم عقد النسخ الثلاث الأولى من الأسبوع خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقد وجه وزير الرى الحضور للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر القادم.

من جانبه، أكد المهندس مهدى رشيد الحمدانى وزير الموارد المائية العراقى - فى كلمته أمام المؤتمر - أن التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وجائحة كورونا تعد من أهم التحديات التى تواجه الشأن المائى العراقى، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يهدف لتحويل التحديات إلى فرص، وأنه سيتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوى.

وعقد الدكتور عبدالعاطى عدة لقاءات على هامش المؤتمر، حيث التقى مع نظيره العراقى لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك فى مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، كما التقى مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان لمناقشة موقف العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وسبل تعزيزها فى الفترة القادمة، فضلا عن لقاء مع حسن عبدى نور وزير الطاقة والمياه الصومالى، لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والصومال فى مجال المياه.