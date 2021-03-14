صور.. وزير النقل يتابع تنفيذ أعمال خط سكة حديد كفر داود – السادات

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه إبراهيم أحمد أبو ليمون، أعمال تنفيذ خط سكة حديد "كفر داوود - السادات"، الذى يربط بين خط إمبابة/ الاتحاد/ القبارى بالإسكندرية الحالى وبين مدينة السادات، بعد توقف أعمال التنفيذ منذ أكثر من 10 سنوات.





ويبلغ طول الخط 34.4 كم من نقطة تفرعه بين محطتى الطرانة وكفر داوود، ويشمل 3 محطات هى: (محطة ركاب بكم 16 لخدمة قرية الجزار - محطة بكم 28 لخدمة مدينة السادات - محطة لخدمة الركاب والبضائع فى نهاية الخط بكم 34 لخدمة المنطقة الصناعية والميناء الجاف والمركز اللوجستى المزمع إنشائهما).

كما تابع الوزير استكمال تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال إنشاء الجسور من بداية الخط حتى كم 3.700 أمام سور دير البركة، حيث تقوم شركة النيل العامة لإنشاء الطرق باستكمال تنفيذ الأعمال بعد التوقف منذ فبراير2010، وتم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية بالمشروع وإنشاء الجسور والتكاسى وأكشاك البلوك فى المسافة من كم 19:500 إلى كم 34:400، وإنشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بكم 34، ومحطة للركاب بكم 28، كما تم إنشاء كوبرى معدنى على الرياح الناصرى بكم 2.500، وتقوم الشركة المنفذة حاليا بإعادة تأهيل هذه الأعمال بالتوازى مع استكمال تنفيذ الأعمال من بداية الخط كما يتم التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الأمنية لتنفيذ قرار المنفعة العامة رقم 1736 لسنة 2020 الخاص بالخط.

والتقى الوزير خلال تفقده المشروع بعدد من الأهالى الذى صدر لأرضهم قرار منفعة عامة لصالح تنفيذ المشروع، وأكد لهم أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أى مواطن يتم إزالة أى عقار له أو له أرض داخل نطاق أى مشروع تقوم بتنفيذه الدولة، مؤكدا أنه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقا للسعر الذى تحدده الهيئة العامة للمساحة، وأن على كل مواطن أن يطمئن فنحن فى دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذا الخط سيربط مدينة السادات بشبكة السكك الحديدية الحالية، للمساهمة فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين، حيث يهدف الخط إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤها بمدينة السادات بميناء الإسكندرية من خلال خط إمبابة /الاتحاد/ الإسكندرية والمزمع ازدواجة وكهربة وإشاراتة ليساهم فى زيادة وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية كما يخدم الخط حركة الركاب بين محافظات المنوفية والبحيرة والقاهرة ومدينة السادات.