جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية، عن إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بالتعاون مع 9 جامعات مصرية.





وتتيح المنصة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام، وتوفير فرصة للتواصل الدائم للطلاب مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، فضلا عن حضور ندوات عن الإرشاد المهنى.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، تطلق المنصة أولى فاعلياتها يوم الاثنين 22 مارس الجارى، تحت عنوان "الملتقى الافتراضى للتوظيف"، والذى يعد الثانى من نوعه، إذ عقد الملتقى الأول فى سبتمبر الماضى.

وتأتى المنصة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزاً بـ 10 جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتلقى تلك المراكز الدعم الفنى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعى واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهنى والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذه المنصة تعد ثلاثية الأبعاد ديناميكية، إذ تساعد أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الافتراضى بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي.

وأشار رئيس الجامعة، أن المنصة تتيح أيضا فرص الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة إذ يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فىى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل والاجتماعات عن بعد والبث عبر الإنترنت والندوات الافتراضية وغيرها لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.