هالة السعيد: نستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء إلى 30%

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم فى الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية فى التمويل، ذات التأثير الإيجابى على البيئة، علاوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التى تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.

وأضافت السعيد، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15٪ فى خطة العام الحالى (20/2021)، إلى 30% فى خطة العام المالى (21/2022).

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئى فى مصر بدءاً من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية وكافة الأدوات لحماية البيئة وأنتهاءً بوضع المعايير والإشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت فؤاد أن هذا الدليل يعتبر من أهم وانجح منهجيات التحول الأخضر التى اختارتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقائمة على تحضير خطة موازنه الدولة وهى منهجية تتغلب على أهم تحديات هذا التحول وهو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مع المعايير البيئية.

وأشادت وزيرة البيئة بالشراكة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار هذا الدليل والتى آمنت بأهمية رأس المال الطبيعى فى مصر وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر لحماية وتحسين البيئة المصرية وفاءً لحق المواطنين والأجيال القادمة فى الحياة الكريمة والنظم البيئية القادمة على تقديم خدماتها بصورة مستدامة.

ومن جانبه أكد الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أن إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية" يحظى بأهمية كبيرة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، مشيرًا إلى أن مصر فى طليعة دول المنطقة فى هذا المجال، لافتًا إلى أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحول إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد العالم من وجود علاقة قوية بين الاهتمام بالنواحى البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة على التعافى من تداعيات أزمة كورونا.

وتابع حلمى أن دليل معايير الاستدامة البيئية يتضمن 14 قطاعًا، ليس فقط للجهات الحكومية، ولكن للقطاع الخاص أيضًا، مؤكداً أن الدليل لا يعنى بالخطة الاستثمارية للدولة، بل يشمل خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يستدعى تعاون الجهات المعنية كافة.

وشدد حلمى على أهمية دمج بُعد الاستدامة البيئية فى كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل)، لافتاً إلى أن هذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التى لها أثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركز على كافة المشروعات الاستثمارية التى تمولها الدولة، حيث لا بد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئى لأى مشروع.

واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الجهود المبذولة من بعض الوزارات نحو التعافى الأخضر، منها على سبيل المثال، مشروعات الرى الحقلى والرى الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، والنقل الذكى والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعى للمخابز، وغيرها.

من جانبها أوضحت المهندسة سماح صالح، مسئول التنمية المستدامة بوزارة البيئة والمدير الوطنى لمشروع "بناء القدرات 3" أن البرنامج التدريبى الذى تنفذه وزارة البيئة من خلال المشروع بهدف بناء قدرات الكوادر الحكومية فى مجال الاستدامة البيئية والاتفاقيات البيئية الدولية المحققة لذلك ومنها اتفاقيات ريو الثلاث للتنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر، وهو ما يأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف مراعاة الاستدامة البيئية فى مشروعات الموازنة الحكومية للدولة حيث يقوم المشروع بتدريب عدد من القطاعات ذات الأولوية عن المفاهيم والآليات والمؤشرات البيئية والهدف من تحقيق الاتفاقيات البيئية الدولية بالإضافة إلى إعداد دلائل إرشادية تخصصية فى القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الاستدامة البيئية والذى سيتم البدء فى تنفيذه خلال الأسابيع القادمة.

وأكدت أن هناك رؤية واضحة ومحددة ببرنامج زمنى واضح لدمج الأبعاد البيئية والاستثمارات الخضراء فى موزانة الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن السنوات الماضية، شهدت مزيدًا من الضغوط على النظام الاقتصادى فى العالم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فعلى سبيل المثال تعد مخاطر تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجى، والأحداث المناخية الحادة، من ضمن أكثر 5 مخاطر عالمية خلال عام 2020.