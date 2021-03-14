بطريرك الكاثوليك يفتتح السنة الرعوية الجديدة تحت عنوان العائلة

جدة - نرمين السيد - افتتح مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك السنة الرعوية الجديدة تحت عنوان "العائلة"، وذلك بصلاة القداس الإلهى بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، بمشاركة المطران كريكور كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر والمسؤول عن العائلة بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والمطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، والمطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بمصر، ونيافة الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركى السابق، ونيافة الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، وبمشاركة العديد من كهنة الإيبارشية البطريركية والعديد من ممثلى الرهبانيات المختلفة والشمامسة الإكلريكيين والشعب الحاضر.





تخلل القداس الإلهى كلمة غبطة البطريرك، والتى دارت حول موضوع السنة الرعوية وهو "العائلة"، حيث تبدأ سنة العائلة والتى خصصها قداسة البابا فرنسيس لهذا العام فى 19 من شهر مارس لعام 2021، وتنتهى فى شهر يونيو لعام 2022 بلقاء من قداسته مع العائلات بروما تحت عنوان "العائلة دعوة وطريق نحو القداسة"، وأن تخصيص سنة العائلة بمثابة الاحتفال بالسنة الخامسة للإرشاد الرسولى "فرح الحب". واختتم غبطة البطريرك كلمته بدعوة العائلات لعيش حياة الحب وأن يكونوا إنجيلا معاش، مصليا من أجل كل العائلات المجروحة ليشع الله نور الفرح عليهم. فيما حرص على اختتام القداس الإلهى بالبركة الرسولية الختامية من غبطة البطريرك لكل الحاضرين.

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