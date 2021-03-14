أكد مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نزاهة وحيادية القضاء المصرى وعدالة المحاكم المصرية التى يشهد لها القاصى والداني، موضحاً أن معاناة الشعب المصرى من الإرهاب لم تجربها الشعوب الأوروبية.
وقال المجلس إن بيان الاتحاد الأوروبى الأمريكى بشأن حقوق الإنسان المصرى من أكبر مغالطة فى تاريخ العلاقات الدولية ويذكرنا ببيانات النازية حين أعتبرت نفسها واصية على العالم كله بإعتبار انها عرق أبيض، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبى أراد أن ينقل تهمة قتل الأمريكان الأفارقة فى الولايات المتحدة من تهمة الحكومة الأمريكية إلى تهمة الحكومة المصرية.
ويرى البيان أنه يبدو أن عادة نظام أوباما السابق فى استخدام تهمة حقوق الإنسان لإسقاط النظم السياسية وهدم الدول قد عادت والذى كان نتيجته إسقاط عدة دول عربية مرة واحدة باسم ديموقراطية الدول النامية فسقطت ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولولا يقظة المصريين للحقت بهم مصر تحت شعار حماية حقوق الإنسان"
وأضاف أن المجتمع المصرى كله بكل أطيافه يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا وفى المقدمة منه النقابة العامة للمهن الزراعية، مؤكدا على نزاهة وحيادية القضاء المصرى وعدالة المحاكم المصرية التى يشهد لها القاصى والدانى وأن معاناة الشعب المصرى من الإرهاب لم تجربها الشعوب الاوروبية والإ كانت استخدمت أبشع الوسائل كما قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق مع أول تفجيرات فى بلده حين يكون الأمر يتعلق بالأمن القومى لا تحدثونى عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مصر لم تطبق هذا المفهوم الذى لم يعترض عليه أحد فى أوروبا وأمريكا، وإنما أنشأت مصر مجلسا لحقوق الإنسان سوف يفند هذه المزاعم فى الاجتماع القادم للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المهن الزراعية عن بيان حقوق الإنسان: يحمل مغالطات ويذكرنا بالنازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.