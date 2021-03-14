المهن الزراعية عن بيان حقوق الإنسان: يحمل مغالطات ويذكرنا بالنازية

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، إدانته للبيان الصادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممى وحمل اتهامات باطلة ضد مصر، مضيفاً أن مجلس النقابة يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا.





أكد مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نزاهة وحيادية القضاء المصرى وعدالة المحاكم المصرية التى يشهد لها القاصى والداني، موضحاً أن معاناة الشعب المصرى من الإرهاب لم تجربها الشعوب الأوروبية.

وقال المجلس إن بيان الاتحاد الأوروبى الأمريكى بشأن حقوق الإنسان المصرى من أكبر مغالطة فى تاريخ العلاقات الدولية ويذكرنا ببيانات النازية حين أعتبرت نفسها واصية على العالم كله بإعتبار انها عرق أبيض، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبى أراد أن ينقل تهمة قتل الأمريكان الأفارقة فى الولايات المتحدة من تهمة الحكومة الأمريكية إلى تهمة الحكومة المصرية.

ويرى البيان أنه يبدو أن عادة نظام أوباما السابق فى استخدام تهمة حقوق الإنسان لإسقاط النظم السياسية وهدم الدول قد عادت والذى كان نتيجته إسقاط عدة دول عربية مرة واحدة باسم ديموقراطية الدول النامية فسقطت ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولولا يقظة المصريين للحقت بهم مصر تحت شعار حماية حقوق الإنسان"

وأضاف أن المجتمع المصرى كله بكل أطيافه يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا وفى المقدمة منه النقابة العامة للمهن الزراعية، مؤكدا على نزاهة وحيادية القضاء المصرى وعدالة المحاكم المصرية التى يشهد لها القاصى والدانى وأن معاناة الشعب المصرى من الإرهاب لم تجربها الشعوب الاوروبية والإ كانت استخدمت أبشع الوسائل كما قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق مع أول تفجيرات فى بلده حين يكون الأمر يتعلق بالأمن القومى لا تحدثونى عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مصر لم تطبق هذا المفهوم الذى لم يعترض عليه أحد فى أوروبا وأمريكا، وإنما أنشأت مصر مجلسا لحقوق الإنسان سوف يفند هذه المزاعم فى الاجتماع القادم للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان.