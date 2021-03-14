البرلمان يعلن خلو مقعد كمال عامر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تلقى إخطارا من وزارة الداخلية بشأن وفاة النائب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال حنفى جبالي: يعز علينا أن نفقد الفقيد المرحوم عضو المجلس، فقد كان صاحب تاريخ وطنى وبرلمانى مشرف.

ووقف مجلس النواب، دقيقة حداد على وفاة الراحل كمال عامر، وقراءة الفاتحة ترحما عليه.

ومن المقرر أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بوفاة النائب كمال عامر، ليتم تصعيد البديل له فى المقعد، وفقا لما نصه عليه قانون مجلس النواب.