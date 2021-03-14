البرلمان يقف دقيقة حداد على روح النائب الراحل كمال عامر

جدة - نرمين السيد - وقال حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للبرلمان: يعز علينا أن نفقد الفقيد المرحوم عضو المجلس، فقد كان صاحب تاريخ وطنى وبرلمانى مشرف. وتلقى المجلس إخطارا من وزارة الداخلية بشأن وفاة النائب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر. ومن المقرر أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بوفاة النائب كمال عامر، ليتم تصعيد البديل له فى المقعد، وفقا لما نصه عليه قانون مجلس النواب.

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