نقابة المهن الرياضية عن بيان حقوق الانسان: معبر عن أهداف سياسية مشبوهة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نقابة المهن الرياضية والعاملين بها والنقابات الفرعية، فى بيان لها، عن رفضها، البيان المشترك الذي تقدمت به عدد من الدول بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى تضمن جميع المعلومات المغلوطة غير الحقيقية بشأن الأوضاع فى مصر.





وأدانت النقابة العامة للمهن الرياضية والعاملين بها والنقابات الفرعية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية البيان المشترك الذى تقدمت به عدد من الدول بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى تضمن جميع المعلومات المغلوطة غير الحقيقية بشان الأوضاع فى مصر. وإذ يعتبر هذا التوجه من هذه الدول ماهو إلا تعبير عن أهداف سياسية مشبوهة ومعروفة، حيث أغفل البيان دور مصر المحورى الصلب فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأكملها وأيضا أغفل عن العديد من الحقائق فى مصر ومنها الجمعيات الأهلية التى تعمل بكل حرية فى اطار القانون داخل مصر. ودعت النقابة العامة للمهن الرياضية الدول الموقعة على البيان إلى مراجعة أفكارها تجاه دولة رائدة ومحورية بحجم جمهورية مصر العربية، حفاطا على العلاقات التاريخية وتعزيز مبادئ التعاون وبناء جسور الثقة.

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