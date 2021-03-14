اتحاد الجمعيات الأهلية لـ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: مزاعمكم مرفوضة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: "مصر تحترم وتقدر وتلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث يعلن اتحاد عام الجمعيات الأهلية بجمهورية مصر العربية، باسم عدد من الجمعيات الأهلية مدنية وحقوقية رفضه للبيان المشترك".

وتابع:"مزاعمكم مرفوضة"، وكلامكم المرسل دون حقائق ينتقص من دور مؤساساتكم، ويكيل بماكيل عديدة، ويفقد المجلس مصداقيته فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى العالم.



ووجه البيان عدة تساؤلات: أين كنتم عندنا محيت حقوق الإنسان فى دستور الإخوان؟

أين كنتم عندما حدثت الردة فى ملف حقوق المرأة والطفل؟ وأين كنتم عندما أحرقت الكنائس؟ أين كنتم عندما فجرت المساجد؟ أين كنتم عندما ألغيت الاتفاقات الدولية والإعلانات الدولية من الدستور المصرى 2012؟.



واختتم: أوقفوا البيانات المرسلة واهتماماتكم المضللة لم نجد منكم إشادة أبدا بأى جديد يحدث أو بتقدم ملحوظ ولا نتوقع منكم الإشادة بل نتوقع منكم الرشد والبيانات الموثقة والمعلومات الحقيقية، إما أن تقولوا الحق أو تلتزموا الصمت.