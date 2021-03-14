صور.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى رأس التين بتكلفة 3 ملايين جنيه بالإسكندرية

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جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة إيناس العجمى، مدير مستشفى رأس التين العام، وممثلى المجتمع المدنى، ورئيس حى الجمرك.
وقال الشريف، إن المحافظة تحرص على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها، وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات اللازمة.
وأشاد المحافظ بأعمال التطوير بالمستشفى، والتى شملت أقسام وحدة الغسيل الكلوى، وجناح العمليات الرئيسية، ووحدة الحروق، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والخدمات المركزية.
ووجه الشريف، الشكر إلى المجتمع المدنى، لدورهم فى دعم ورفع كفاءة المستشفى، مؤكدا على الدور المهم للمجتمع المدنى فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والذى يصب فى صالح المواطن السكندرى.
يذكر أن أعمال التطوير بمستشفى رأس التين العام شملت تطوير البنية التحتية وأجهزة وحدة الغسيل الكلوى، وإضافة 6 أسرة جديدة الإجمالى إلى 28 سرير غسيل كلوى.
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