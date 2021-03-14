البرلمان يوافق على تفويض جبالى لإحالة قوانين للشيوخ لمناقشتها

جدة - نرمين السيد - وأوضح جبالى، أن هذا القرار يأتى تفعيلا لما نص عليه الدستور فى هذا الشأن، فضلا عن انتهاء مجلس الشيوخ من تشكيل لجانه النوعية.

وتنص المادة 248 من الدستور على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.