أسقف مغاغة يهنئ الأنبا مكاريوس لتجليسه أسقفا للمنيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى رسالة التهنئة: "سيدنا الحبيب نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف مدينه المنيا وتوابعها نشكر الله كثيراً، من أعماق قلوبنا، على تجليس نيافتكم على هـذه الإيبارشية المباركة".

وتابع: "بهـذا التجليس التاريخى المبارك، أصبح للكنيسه القبطية، ولهـذه الإيبارشية، أبا وراع، وقائد ماهـر، فى محافظة المنيا، وفى نفس الوقت سند قوى لأخوتك الأساقفة، فى هـذا الإقليم الكبير، وعمود من الأعمدة الروحية، يكون لك دور حيوى، فى البنيان الوطنى لمصر، وأيضاً فى البنيان الروحى للكنيسة، فى هـذه المحافظة".

واستكمل: "أنا بعتذر لتقصيرى فى إمكانية حضورى لتجليس نيافتك، لأننى كنت فى دير الأنبا بيشوى، لحضور تجليس نيافه الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس هـذا الدير".

واختتم: "وبنعمه ربنا اليوم، حسب الموعد، اسمح لى نمر ومعى الآباء وكلاء المطرانية، لكى نقدم التهـنئه لنيافتك.. ألف بركه لتجليس نيافتك، الرب يعطيك وافر الصحة، والعمر الطويل".