نقابة المهندسين ترفض بيانا عن حقوق الإنسان فى مصر: ادعاءات لا أساس لها

جدة - نرمين السيد - أكدت النقابة العامة للمهندسين، رفضها التام للبيان المشترك الصادر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى تضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.





وأكدت النقابة فى بيانها، أن ما جاء فى البيان أقوال مرسلة لا تستند إلى معلومات حقيقية، وتظهر فيها توجهات سياسية تحمل مغالطات دون الأسانيد لتقوض دور مصر كدولة تؤثر فى المكونات الدولية، والتأكيد أن مصر أقدم دول العالم، والتى تحترم النظام المؤسسي، وتحرص على حماية الحقوق والواجبات والحريات العامة والخاصة من خلال دستورها الدائم وقوانينها ذات الصلة ومؤسساتها وهيئاتها الراسخة.

وقالت النقابة، إنه باسم جموع المهندسين الذين يزيد عددهم عن 700 ألف مهندس بكافة تخصصاتهم، يستنكرون ويرفضون بكل شدة ما تم تداوله بشأن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن النقابة بكافة أعضائها يشهدون على أعمال التنمية التى تقوم بها أجهزة ومؤسسات الدولة، وأهمها تطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالمستوى الاجتماعى لكافة الشعب، وإيجاد السكن والحياة الكريمة لكل مواطن، وهى الحقوق الأساسية التى تحرص عليها الدولة المصرية.

كما أعربت نقابة المهندسين عن استيائها ورفضها الكامل لهذه الادعاءات الباطلة، داعية الدول الموقعة على هذا البيان إلى توخى الدقة فى نشر أو نقل أى بيانات مغرضة، مؤكدة رفضها تدخل أى دولة فى شئون مصر الداخلية، أو وصاية أى دولة على سيادة الدولة المصرية، وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولى الذى ينظم ذلك، والذى تحترمه الحكومة المصرية بعدم التدخل فى الأمور الخاصة لأى دولة أخرى ذات سيادة.