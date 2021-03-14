وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا ميدانيًا لمتابعة مشروعات جامعة الفيوم بتكلفة 362...

في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الفيوم.
وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء مباني تتبع 3 كليات (تمريض وطب الأسنان وصيدلة)، ومبنى ملحق كلية الزراعة، بجانب إنشاء مبنى ملحق كلية الهندسة والذي سيصبح مبنى مدرجات مركزية للجامعة، كما يتم إنشاء مركز الإرشاد السياحي على امتداد بحيرة قارون وعلى مساحة 10000 متر مربع، وإنشاء شبكة طرق بأرض الجامعة بمدينة الفيوم الجديدة.
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء كلية حاسبات ومعلومات (تخصيص الدور الأخير للمبنى للجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني)، كما تم إتمام العمل في مبنى معهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وبناء أدوار إضافية بمبنى قسم الأراضي التابع لكلية الزراعة.
وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الفيوم تبلغ نحو (362) مليار جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الفيوم، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
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