النواب يوافق على تفويض رئيسه فى إحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي الجبالي في إحالة مشروعات القوانين التي يرى إحالتها لمجلس الشيوخ .

وقد طالب رئيس المجلس من النواب بإحالة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق المادة 249 من الدستور ،وهي التي تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في المشروعات المكملة للدستور.

وتشهد جلسات الإسبوع الجاري مناقشة تقريرلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة»، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ويناقش البرلمان غدأ الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.