هيكل يشهد حفل تخريج الدورة المتقدمة الـ10 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حفل تخريج الدورة المتقدمة الـ10 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية فى مجال الإعلام، والتى نظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة التابع للوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، فى الفترة من 21 فبراير 2021 حتى 11 مارس الجارى.

وضمت الدورة 18 متدربًا من 6 دول إفريقية شقيقة، هى السودان وموريتانيا وجيبوتى وغينيا كوناكرى ومالى وكوت ديفوار.

ومن جانبه، وجه المتحدث باسم المتدربين المشاركين فى الدورة الشكر لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حسن استقبالهم، وكذلك حرصهم على عقد مثل هذه الدورات التى تعزز التعاون الإعلامى بين البلدين.

وفى ختام الحفل، سلَّم وزير الدولة للإعلام الشهادات للخريجين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.