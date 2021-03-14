القوى العاملة : التفتيش على 235 منشأة واستخراج 81 شهادة قياس...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بالتفتيش على 235 منشأة وتسجيل 12 مخالفة ، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي .
وأوضح مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر فبراير الماضي- أن المديرية قامت بتعيين 40 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 123 طالب عمل .
وأضاف أنه تم استخراج 81 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وجاري تنفيذ 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 38 متدرباً ، كما تم بدء التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة ، ومهنة السباكة الصحية لـ 10 متدربين شباب ، فضلاً عن 9 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة .
وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 85 منشأة وبحث 4 شكاوي ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية .
وأشار مدير المديرية إلي أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بصرف منحاً للمسجلين بالإدارة ، بلغت 215 ألف جنيه لـ 84 عاملاً على النحو التالي : 44 منحة مولود بإجمالى 90 ألف جنيه ، و 22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه ، و 7 منح وفاة بإجمالي 14 ألف جنيه ، وإجراء 11 عملية جراحية كبري وصغري لعدد 11 عاملاً بإجمالي 45 ألف جنيه .
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