أبو العينين: إعلان الرئيس عن الجمهورية الثانية ضربة قاصمة لأهل الشر

قال النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بـ يوم الشهيد من أن مصر تسير نحو إعلان الجمهورية الثانية كان بمثابة ضربة قاصمة لأهل الشر والمتربصين بمصر وأمنها.
وقال أبو العينين خلال الجلسة العامة:«نصر على أن ننتمي للدول الكبرى ونحقق أحلامنا لتنفيذ الحلم الكبير و كنا نسمع الأخبار الملفقة ويكون مصدرها مدفوع مأجور و نعلمها جيدًا»
و أضاف «علينا أن نقوم بحوار مع كافة دول العالم ولا نكون كرد فعل، وثقوا أن هناك ناس محترمة في الخارج تحب تسمع وفيه ناس مأجورة وأكل عيشها الهجوم على مصر»
و لفت وكيل البرلمان إلي ضرورة لفت النظر إلى المشروعات القومية الضخمة في العاصمة الإدارية و ما يحدث من مشروعات كبيرة في الصحة والتعليم وهي رسالة موجعة لمن يكرهون مصر.
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