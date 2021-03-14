فيديو.. التضامن تطلق برنامج التربية الأسرية الإيجابية

جدة - نرمين السيد - وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مصر تشهد عصرًا جديدًا من الإيجابية والبناء والاستثمار فى البشر، وكذلك عصر يعيد العلاقة الإيجابية بين الأسرة وأولادها، مشيرة إلى أن التربية الأسرية الإيجابية بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعى التزام دستورى وقانونى فى المقام الأول، كما أنها أحد أبعاد التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية للأسرة المصرية خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أهم محاور التربية الأسرية الإيجابية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل فى الرعاية الأولية، والتنمية المبكرة للطفل، والتنشئة الاجتماعية، التنمية العاطفية والنفسية للطفل، وضبط السلوك بالطرق الإيجابية، مشيرة إلى أن مصر حققت تطورًا كبيرًا فى مجال مؤشرات التنمية الخاصة بالطفولة فى العقدين الأخيرين، حيث وصلت نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة الابتدائية حوالى ٩٩٪؜، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال قبل الخامسة إلى 19.5 لكل ألف مولود عام 2017، بالإضافة إلى تغطية التطعيمات الأساسية للأطفال.

ووجهت نيفين القباج الشكر لليونيسيف والاتحاد الأوروبى والمجلس القومى للأمومة والطفولة، معربة عن سعادتها بالعمل معهم، مؤكدة أن برنامج التربية الأسرية الإيجابية ماهو إلا خبرات مجمعة، "ونحن بصدد عصر ذهبى لمصر وفيه قيم إيجابية جديدة مستندة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل جزء لا يتجزأ عنها".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الملاحظات والتعليقات الواردة من الآباء والأخصائيين الاجتماعيين المشاركين فى البرنامج إيجابية للغاية، متابعة:"يسرنا أن نرى الأسر أيضًا تتفاعل بسهولة مع منصة RapiPro التى تم اختبارها بالفعل من أكثر من 100 ألف أسرة".

ويقدم البرنامج للأسر الأكثر احتياجا جلسات مجتمعية جماعية بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسى والاجتماعى، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفى، والتأديب الإيجابى، حيث تكتسب الأسر من خلالها المعرفة بشأن زواج الأطفال، والعنف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بختان الإناث، والتعليم.

وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعى مفاهيم التربية الأسرية الإيجابية ضمن حزمة التدخلات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية الطفولة المبكرة، حيث استعرض برنامج العمل المنهج الذى ينفذه البرنامج فى قرى ومحافظات حياة كريمة، كما يستخدم البرنامج أيضا منصة التواصل التفاعلى التابعة للتضامن الاجتماعى فى توثيق ومتابعة الأسر التى تحتاج إلى المشورة فى قضايا الأسرة والتربية من خلال التواصل عبر الهاتف المحمول مجانا (رسالة) على الرقم 1442.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، "علينا قبل أن نربى أطفالنا أن نربى أنفسنا أولًا"، مشيرة إلى أنه آن الأوان أن نفتح ملف التربية الأسرية الإيجابية، وأن نتعامل معه بطريقة صحيحة.

وأضافت أن هنال أكثر من فرع سيعمل من خلالهم المجلس القومى للطفولة والأمومة مع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن تدشين برنامج التربية الأسرية الإيجابية سيكون أسلوب حياة من أجل مستقبل مصر، لأنه لكى يتم بناء بلادنا بطريقة صحيحة علينا أن نعلم أطفالنا بطريقة صحيحة.

ومن جانبه، قال جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسف فى مصر: "إن التفاعل الإيجابى بين الوالدين والطفل يعد مطلبًا أساسيًا لتحقيق النماء فى مرحلة الطفولة المبكرة ولمنع العنف ضد الأطفال، كما أظهرت الأدلة أن الأطفال الذين يحصلون على الاهتمام والرعاية والعاطفة، فضلًا عن التأديب غير العنيف والمتواصل هم أكثر ميلًا لتحقيق كامل إمكاناتهم التنموية".

وأضاف: "كما أنهم يتعلمون مهارات التواصل الاجتماعى، ويسهمون إسهامًا هادفًا ومثمرًا فى مجتمعاتهم، ويزيد أيضًا احتمال نقلهم لهذه المهارات إلى أطفالهم".

وعن دور الاتحاد الأوروبى فى دعم تلك الجهود المبذولة من أجل رفاهية الأطفال فى مصر، صرح السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر: "يستثمر الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء موارد كبيرة فى جميع أنحاء العالم من أجل دعم البرامج التى تهدف إلى تغيير حياة الأطفال، ويشمل ذلك مصر بشبابها وأطفالها.

وتابع قائلا: "خلال التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبى ومصر، نفتخر بأننا نسهم فى نهج يعزز "التربية الإيجابية" باعتبارها وسيلة تمكينية لتحقيق نماء الطفل وحمايته من العنف.

وأوضح أن هذا النوع من الدعم اكتسب أهمية بالغة فى الوقت الراهن خلال جائحة "كوفيد- 19"، حيث يكون الأطفال والنشء من بين أكثر المتضررين، وبالتعاون مع شركائنا فى الحكومة والمجتمع المدنى واليونيسف، لا يزال الاتحاد الأوروبى ملتزما بتعزيز وحماية حقوق الطفل فى مصر.

وقد وُضع البرنامج الذى تم إطلاقه اليوم استنادًا إلى إطار مفاهيمى للبرنامج يشمل البحوث القائمة على الأدلة، وبرامج بناء القدرات، وتطوير مجموعة الأدوات من خلال نهج تشاركى والاتصالات الرقمية عبر منصة "RapidPro" ورقمنة مجموعة الأدوات.

وقد أشارت البحوث بشأن التربية الإيجابية إلى أن جميع الأولاد والفتيات تقريبًا، قد التحقوا بالمدارس، مع وجود ما يقرب من 2٪؜ فقط بدون تعليم، غير أن أوجه القصور فى معارف الوالدين ومواقفهم وممارستهم المتعلقة بالرضاعة الطبيعية وغسل اليدين والنظافة الصحية للفم والتنوع الغذائى منتشرة على نطاق واسع.

كما أشارت إلى أن توعية الآباء والأمهات أبنائهم من البنين بأهمية التعليم فى المساعدة على إيجاد فرص عمل أفضل لهم فى المستقبل بلغت الضعف، مقارنة ببناتهم.

جدير بالذكر أن برنامج التربية الأسرية الإيجابية الذى تقوده وزارة التضامن الاجتماعى يعد جزءًا من أولويات الحكومة المتنامية إزاء التربية الإيجابية باعتبارها تدخلًا استراتيجيًا من أجل تعزيز رفاهيه الأطفال والأسر فى مصر.