صور.. تخصيص مستشفى إيزيس بالأقصر كمركز متكامل لتقديم خدمات الأمومة والطفولة

جدة - نرمين السيد - عقد المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلوانى، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الهيئة بفرع الأقصر، لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، يأتى ذلك فى إطار متابعة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر منذ منتصف فبراير 2021.





ووفقًا لبيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، شدد المدير التنفيذى على ضرورة متابعة تطبيق برامج وتدابير مكافحة العدوى داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة، التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع تأكيد وجود نقطه فرز بكل وحدة ومركز طبى بشكل يومى، لفرز المواطنين فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر التلوانى تعليماته بتشغيل الحضانات كليًا إضافة إلى تشغيل كافة العيادات الخارجية بمستشفى ايزيس فى غضون 7 أيام، حيث من المقرر أن يصبح مستشفى "إيزيس التخصصى"، بعد تجهيزه مركزا متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص فى النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالى جنوب الصعيد.

ووجه التلوانى بسرعه توفير الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحية التى تقدم خدماتها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل من أهالى جنوب الصعيد، وذلك سواء بالندب أو التعاقد، بهدف إمداد الوحدات والمراكز الطبية بالقوى البشرية المؤهلة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، بما يسهم فى تحقيق رضاء المنتفعين، فيما أكد ضرورة متابعة كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات لمتابعة مدى توافر المخزون الدوائى أو المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على أكمل وجه، مشددًا على توفير ماينقص من مستلزمات.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، ووزير المالية بمحافظة الأقصر، أمس، حيث شملت الجولة الميدانية زيارة مستشفيى الكرنك الوظائف وإيزيس التخصصى ومجمع الأقصر الطبى الدولي، وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل والوقوف على معايير الجودة المقدمة المنتفعين بالمنظومة بمحافظة الأقصر.