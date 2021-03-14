صور.. وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل سفير كرواتيا لبحث التعاون المشترك 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الوزير لبوشنياك بمقر وزراة الإنتاج الحربى وبحضور نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى المهندس محمد محمد صلاح الدين وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات الإنتاج الحربى والمجالات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكرواتية فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية، وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات العاملة فى مجالات مماثلة فى كرواتيا.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن الجانبين يرتبطان بعلاقات وثيقة، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالاستفادة من الخبرات الكرواتية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر.

يأتى ذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى للتماشى مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات الكرواتية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى، كما أنها تعد مركزاً للإنطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية.

وأوضح السفير الكرواتى أنه توجد علاقات صداقة وتعاون مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجارى بين كرواتيا ومصر خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافى متميز بقارتى أوروبا وأفريقيا.

كما أشاد "بوشنياك" بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الكرواتية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربى فى إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً فى ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفى ضوء عمليات التحديث الجارية فى مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيداً بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة/ محمد عيد بكر أنه فى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الكرواتية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.