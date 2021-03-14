خالد عبد الغفار يصدر قرارا بتجديد ندب أنور إسماعيل مساعداً للوزير للمشروعات

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قراراً وزارياً بتجديد ندب الدكتور أنور إسماعيل، الأستاذ المساعد بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء مساعداً للوزير للمشروعات القومية.





جدير بالذكر أن الدكتور أنور إسماعيل، حاصل على شهادة محترف فى إدارة المشروعات pmp من المعهد الأمريكى لإدارة المشروعات، ودرجة الماجستير من الجامعة الفرنسية فى مصر، وجامعة إسلكسا مصر فى إدارة الأعمال الحكومية ضمن البرنامج التدريبى للقيادات الوسطى والعليا بالجهاز الإدارى للدولة، ودكتوراة فى الهندسة الإنشائية كلية الهندسة جامعة عين شمس.

كما أنه من خريجى البرنامج الرئاسى التنفيذى من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشغل العديد من المناصب منها: المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومعاون وزير الإسكان لشؤون المرافق (مشروعات المياه والصرف الصحى)، ومستشار البحوث والتطوير بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما شغل عضوية عدة لجان فنية، منها اللجنة الوزارية لمتابعة اكتمال المقومات المادية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة، ولجنة متابعة تنفيذ الجامعات التكنولوجية الجديدة، واللجنة الاستشارية لإنشاء بيت مصر_ فرنسا، وعضو لجنة تحديث الهيكل الإدارى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعضو اللجنة الخاصة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه محاضر فى العديد من الجامعات المصرية والأجنبية، فضلًا عن أن له العديد من المؤلفات العلمية فى مجال الهندسة المدنية وإدارة المشروعات.