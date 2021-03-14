رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى سيادة مصر على طابا

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، مؤكدا أن معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها يعد تأكيداً للعالم جلال ‏عزتنا وشموخ راياتنا.





وجاء بنص برقية التهنئة: "إنه لمن دواعى سرورى وغبطتى أن أنقل إليكم باسمى وباسم نواب شعب مصر ‏خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، ‏وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هى كل الوطن". تابع القول: "ناضلت ‏مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين فى كل مجال، واليوم يكون لنا أن ‏نتذكر القائد الذى اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، ‏والذين مضوا فى سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصرى أنه ‏مقاتل عنيد، ومفاوض سديد".‏ وأضاف: "لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيداً للعالم جلال ‏عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل من شارك فى عبورنا لهزيمة النفس، وتحية ‏لكل ضابط وجندى وهب روحه دفاعاً عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم ‏قدمت للوطن أغلى ما تملك".

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