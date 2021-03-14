مصر الخير: نستهدف تقديم أكثر من 11 مليون خدمة خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - بدأت مؤسسة "مصر الخير" اليوم الأحد، إطلاق فعاليات تعبئة كرتونة رمضان، تمهيدا لتدشين حملة إفطار صائم التى تطلقها المؤسسة للعام التاسع على التوالى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لشهر رمضان المعظم هذا العام.





وشارك فى تعبئة كراتين رمضان كابتن طارق السيد، لاعب نادى الزمالك السابق، والإعلامى أحمد يونس، على أن تستمر المؤسسة فى تعبئة الكراتين، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين ونجوم المجتمع خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس أحمد على، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن حملة إفطار صائم تتضمن عدة بنود وخيارات أمام المتبرعين، حيث شملت منتجات الحملة، 5 بنود رئيسية، أولها الكراتين الغذائية، والثانى إفطار صائم، والثالث ملابس العيد، والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة، بند سهم مصارف الزكاة.

وأوضح مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، أن بند الكراتين الغذائية، يشمل 4 أنواع، أولهم كرتونة الخير، وتزن حوالى 12 كيلو من المنتجات الأساسية متضمنه دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثانى فى كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية، بقيمة 150 جنيها، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة إفطار صائم، حيث يحقق التنمية الاقتصادية لصغار التجار فى جميع محافظات مصر، ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أى مكتب تموين بقيمة 150 جنيها، أو صرفه من خلال فورى، ويتمثل النوع الثالث فى قوافل الخير، ويتم خلالها توزيع كرتونة الخير.

وأكد مدير البرنامج أن المؤسسة تستهدف خلال حملة إفطار صائم لعام 2021، إطلاق العديد من قوافل الخير لجميع محافظات مصر.

وأضاف أن النوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية، يتمثل فى "سند عائلة"، وقيمته المالية 1.000 جنيه، يشمل أكثر من 70 كيلو مواد غذائية عبارة عن 5 كراتين مواد غذائية أساسية، وعدد 10 علب لحم، 10 كيلو بطاطس، وكيلو تفاح وعدد 2 لتر عصير، إضافة إلى دعم نقدى يبلغ 200 جنيه.

ويمكن للمتبرع إفطار صائم بـ 40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيها، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيها للنصاب، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.

وتابع أحمد على، أن مصر الخير تستهدف تحطيم الرقم الذى حققته فى شهر رمضان الماضى بتقديم 11 مليون خدمة خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أنها تسعى إلى تجاوز هذا الرقم خلال شهر رمضان المقبل، والوصول إلى أكبر عدد من الأسر المصرية فى جميع المحافظات.

وأكد أهمية تعاون القطاع الخاص والحكومى والمجتمع المدنى فى خدمة المستحقين، متوجها بالشكر لكايرو فستيفال سيتى تحت رعاية مجموعة الفطيم العقارية على استضافتهم حدث إطلاق تعبئة حملة إفطار صائم بهدف تعبئة كراتين شهر رمضان، حيث شارك فى الحملة 200 متطوع.