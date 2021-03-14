المهن التعليمية: مصر تشهد حرية غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وقالت النقابة إن البيان الذى أصدره مجلس الأمم المتحدة، يتضمن ادعاءات وأكاذيب باطلة، ليس لها أى علاقة بالواقع.

وأعربت النقابة ـ التى تضم أكثر من نصف مليون عامل ـ عن رفضها التام لهذا البيان المغلوط، مؤكدة ضرورة أن تراجع هذه المؤسسات ما يحدث على أرض الواقع فعلا، بدلا من الاستناد على معلومات باطلة.

وأكدت النقابة، أن مصر من أكثر دول العالم التى تحافظ على حقوق الإنسان، وتؤمن بحرية التعبير عن الرأى، والمساوة بين الجنسين، لافتة إلى أن مصر لن تشهد حرية أكثر من هذ العصر، حيث يحق للمصرى ممارسة حقوقه كاملة دون أى تضيق.