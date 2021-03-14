رئيس مجلس النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية للجان البرلمانية المختصة ‎

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وجاء في مقدمتها قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافى، الموقعتين بينهما بتاريخى 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة فى الكويت.

وتضمنت الإحالات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنه 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلع 5 مليون و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنه 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار الحضرى للبنية التحتية بمصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر2020، وذلك بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة.

وكان مجلس النواب قد شهد فى الجلسة العامة، اليوم الأحد، الموافقة على تفويض رئيس المجلس، في إحالة مشروعات القوانين التي يرى إحالتها لمجلس الشيوخ.

وأوضح جبالي، أن هذا القرار يأتي تفعيلا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، فضلا عن انتهاء مجلس الشيوخ من تشكيل لجانه النوعية.

وتنص مادة 248 من الدستور:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.