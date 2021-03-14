رئيس النواب يهني المرأة المصرية بمناسبة يومها العالمي

أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن العالم احتفل بالأمس القريب باليوم العالمي للمرأة، قائلا: "باسمكم واسمي أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية التي تعد بحق مدرسة يتخرج من تحت لوائها كل من صهرتهم في بوتقة المثل والانتماء وحب الوطن، والتي كانت العمود الفقري للثورة المصرية ضد من أرادوا اختطاف هويتها .

وقال المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة الجلسة العامة للبرلمان: "قد أقر الدستور حقوق المرأة، ودورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة، وبذلك منحها الحماية والرعاية، وخصص أكثر من 20 مادة للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال التمييز والإقصاء والعنف، وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية".

وتابع: "نحيى المرأة المصرية في يومها العالمي، تحية تليق بمكانتها، وتاريخها وعطاءها الذي لا ينضب".