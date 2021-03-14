الجبالي يهنىء الرئيس السيسي بذكرى عودة طابا

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى عودة طابا إلى أحضان الوطن.
قال رئيس مجلس النواب:«أنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم باسمي وباسم نواب شعب مصر خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن نتذكر القائد الذي اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصري أنه مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.
لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيداً للعالم جلال عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل من شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية لكل ضابط وجندي وهب روحه دفاعاً عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك .
حفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده.
وكل عام وانتم بخير »
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