انت الان تتابع تفاصيل خبر تجديد رخصة السيارة من منزلك إليك التكلفة و الطريقة ب 6 خطوات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت، و انت في منزلك، أصبح ممكن الآن و ذلك من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لإدارة المرور، تلك التي أطلقتها الحكومة المصرية، و تقدم العديد من الخدمات لمستخدمي تلك البوابة الإلكترونية مثل: تجديد رخصة القيادة، و الاستعلام عن مخالفات المرور، و كذلك أيضا التقديم على بدل فاقد، و بدل تالف، و كذلك أيضاً يمكنك طلب التقديم على ملصق إلكتروني. جدير بالذكر أنها قد أطلقت منذ فترة ليست ببعيدة، فمنذ ما يقارب السنة، و تزامنا مع ظهور فيروس كورونا، و أصبحت معظم الخدمات المقدمة من قبل المصالح الحكومية متاحة عبر الإنترنت، و يمكنك قضائها من منزلك. فاليكم خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا.

تكاليف تجديد رخصة السيارة :

في حالة كانت سعة السيارة تتراوح من: 1030cc ، إلى 1330cc: تبلغ التكلفة 225 جنيه للعام الواحد.

إلى 1330cc: تبلغ التكلفة 225 جنيه للعام الواحد. في حالة كانت سعة السيارة تتراوح ما بين: أل 1330cc ، إلى 1630cc: تبلغ التكلفة 650 جنيه للعام الواحد.

إلى 1630cc: تبلغ التكلفة 650 جنيه للعام الواحد. في حالة كانت سعة العربية تزيد عن أل 16300cc ، و تقل عن أل 2030cc: تبلغ التكلفة للعام الواحد 3000 جنيه.

و تقل عن أل 2030cc: تبلغ التكلفة للعام الواحد 3000 جنيه. في حالة كانت السعة اكثر من 2030cc ، يتم فرض رسوم بحوالي 2.5% من قيمة سيارتك.

خطوات تجديد الرخصة:

قم بالدخول للموقع الرسمي التابع لإدارة المرور. اختار الخدمات الإلكترونية. اختار أيقونة تجديد الرخصة. ستظهر أمامك صفحة بها الأحكام ، و الشروط عليك الموافقة عليها. أما أن تسجل الدخول في حالة أمتلاكك حساب في البوابة ، أو ستنشأ حساب جديد عبر مل البيانات المطلوبة منك ، و من ثمة ستسجل الدخول. الآن ستدخل لصفحة تجديد الرخصة ، و عليك مل البيانات المطلوبة ، و بعدها ستنقر على تبويت إرسال ، و بذلك ستتم العملية و يتم إرسال طلبك فعليك متابعته ، و انتظار إعلامك بقبول الطلب.

خدمات أخرى مقدمة من قبل إدارة المرور إلكترونياً:



تجديد رخصة السواقة.

طلب استخراج بدل تالف للرخصة.

طلب استخراج بدل فاقد للخرصة.

التقديم على طلب ملصق إلكتروني.

معرفة ما على السيارة من مخالفات مرورية و معرفة قيمتها.

الاستفسار عن أية خدمة مقدمة من قبل إدارة المرور.

أتمنى أن يكون هذا المقال مفيدا، و يساعدكم في معرفة كيفية تجديد رخصة السيارة.