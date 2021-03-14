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انت الان تتابع تفاصيل خبر تجديد رخصة السيارة من منزلك إليك التكلفة و الطريقة ب 6 خطوات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تجديد رخصة السيارة عبر الإنترنت، و انت في منزلك، أصبح ممكن الآن و ذلك من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لإدارة المرور، تلك التي أطلقتها الحكومة المصرية، و تقدم العديد من الخدمات لمستخدمي تلك البوابة الإلكترونية مثل: تجديد رخصة القيادة، و الاستعلام عن مخالفات المرور، و كذلك أيضا التقديم على بدل فاقد، و بدل تالف، و كذلك أيضاً يمكنك طلب التقديم على ملصق إلكتروني. جدير بالذكر أنها قد أطلقت منذ فترة ليست ببعيدة، فمنذ ما يقارب السنة، و تزامنا مع ظهور فيروس كورونا، و أصبحت معظم الخدمات المقدمة من قبل المصالح الحكومية متاحة عبر الإنترنت، و يمكنك قضائها من منزلك. فاليكم خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا.
تكاليف تجديد رخصة السيارة :
- في حالة كانت سعة السيارة تتراوح من: 1030cc، إلى 1330cc: تبلغ التكلفة 225 جنيه للعام الواحد.
- في حالة كانت سعة السيارة تتراوح ما بين: أل 1330cc، إلى 1630cc: تبلغ التكلفة 650 جنيه للعام الواحد.
- في حالة كانت سعة العربية تزيد عن أل 16300cc، و تقل عن أل 2030cc: تبلغ التكلفة للعام الواحد 3000 جنيه.
- في حالة كانت السعة اكثر من 2030cc، يتم فرض رسوم بحوالي 2.5% من قيمة سيارتك.
خطوات تجديد الرخصة:
- قم بالدخول للموقع الرسمي التابع لإدارة المرور.
- اختار الخدمات الإلكترونية.
- اختار أيقونة تجديد الرخصة.
- ستظهر أمامك صفحة بها الأحكام، و الشروط عليك الموافقة عليها.
- أما أن تسجل الدخول في حالة أمتلاكك حساب في البوابة، أو ستنشأ حساب جديد عبر مل البيانات المطلوبة منك، و من ثمة ستسجل الدخول.
- الآن ستدخل لصفحة تجديد الرخصة، و عليك مل البيانات المطلوبة، و بعدها ستنقر على تبويت إرسال، و بذلك ستتم العملية و يتم إرسال طلبك فعليك متابعته، و انتظار إعلامك بقبول الطلب.
خدمات أخرى مقدمة من قبل إدارة المرور إلكترونياً:
- تجديد رخصة السواقة.
- طلب استخراج بدل تالف للرخصة.
- طلب استخراج بدل فاقد للخرصة.
- التقديم على طلب ملصق إلكتروني.
- معرفة ما على السيارة من مخالفات مرورية و معرفة قيمتها.
- الاستفسار عن أية خدمة مقدمة من قبل إدارة المرور.
أتمنى أن يكون هذا المقال مفيدا، و يساعدكم في معرفة كيفية تجديد رخصة السيارة.
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