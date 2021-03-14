وزير الأوقاف السودانى: الحوار والسلام والحكمة مبادئ إسلامية ورسالة للعالم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، نصر الدين مفرح، إن الإسلام دين مبدأه السلام والحكمة والموعظة الحسنة والتعايش، وهو رسالة عالمية للعالم أجمع، منوها بأن الحوار هو أيضا مبدأ دينى، فالله عز وجل تحاور مع الملائكة وحدث الشيطان وتحدث مع آدم والكفار والمشركين بلغة القرآن البينة.





ودعا الوزير السودانى - فى كلمته أمام الجلسة الخامسة لمؤتمر "حوار الثقافات والأديان" الذى تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى - إلى إعلاء لغة الحوار فى التعامل بين البشر من خلال تنفيذ أوامر الحق تبارك وتعالى من خلال الثوابت الشرعية التى تحفظ للناس حقوقهم فى العيش السلمى المشترك وتحقيق العدل والمساواة.

وأوضح وزير الأوقاف السودانى أن تعزيز الوسطية والاعتدال ونشر الفكر الإسلامى الصحيح، هو السبيل فى مواجهة الفكر المتطرف وخطابات الكراهية وإغلاق باب الشر والتطرف الذى انتشر بدول العالم، لافتا إلى أن حكومة الثورة فى السودان نجحت فى إقرار وتحقيق الحرية الدينية التى أثرت سلبا على الشعب السودانى لأكثر من عقدين من الزمن.

وأشار إلى أن التنوع هو دلالة على قدرة الله عز وجل، وهذا التنوع فى الألوان والأشكال دلالة على قدرته عز وجل، والتنوع فى حد ذاته هو التحدى، أن نجعل من قدرتنا على إدارة التنوع.

وتابع: "نعمل جاهدين لإغلاق باب الشر الذى أرق مضاجع العالم أجمع، وخطاب الكراهية والتطرف، بتعزيز الوسطية ومناهضة خطاب الكراهية، ويتصدى لذلك العلماء والدعاة".. داعيا إلى ضرورة الالتفات إلى قضية المرأة والاهتمام بها كونها حاجز الصد الأول فى توعية الأبناء وتصحيح أفكارهم.