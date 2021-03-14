9 مخالفات فى مصنع الملابس الجاهزة المحترق بالعبور

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مديرية القوى العاملة بالقليوبية، تقريرًا، بشأن حادث حريق مصنع "الملابس الجاهزة" بالعبور، كشف عن وجود 9 مخالفات فى مجال السلامة والصحة المهنية، وسبق إنذار المنشأة أكثر من مرة، إلا أنها لم تعمل إلا على إزالة مخالفة واحدة..





وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إيمان السيد، ووكيل المديرية محمد عليان، والمهندسة منال عفيفى، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى أنه بانتقالهم لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور بشأن المنشأة الواقع بها الحادث الجسيم تبين أنه تم التفتيش عليها فى 24 أكتوبر 2019 وتبين وجود 9 مخالفات خطة طوارئ وإخلاء مناسبة وتدريب العاملين عليها، وعدم إجراء الكشف الطبى الدورى على العاملين، وعدم تقديم سجل صيانة أجهزة ومعدات الإطفاء.

كما تضمنت المخالفات عدم تقديم سجل صيانة المعدات والآلات، وعدم تدريب عدد مناسب من العاملين على مكافحة الحريق، وعدم تقديم بيان بتحليل وتقييم المخاطر وكيفية التحكم عليه، فضلا عن عدم إجراء الصيانة الدورية للوصلات الكهربائية، وعدم توفير عدد مناسب من اللوحات الإرشادية.

وأكد التقرير أنه تم إنذار المنشأة بالتنبيه لإزالة المخالفات برقم 1245 بتاريخ 27 أكتوبر 2019، ومنحة المنشأ مهلة قانونية لمدة شهر لإزالة المخالفات.

وأشار التقرير إلى أنه بإعادة التفتيش فى 25 نوفمبر من نفس العام تبين إزالة المخالفة الخاصة بتوفير اللوحات الإرشادية بالمنشأة، وتقدمت الشركة بطلب مهلة لمدة شهر فى 26 من نفس الشهر، وتم الموافقة على إعطائها مهلة لإزالة المخالفات، وإعادة التفتيش بعد شهر المهلة تبين ثبوت باقى المخالفات.

وتم تحرير محضر برقم 114599 فى 29 ديسمبر 2019، وإرساله للشرطة فى 8 يناير 2020، وتم قيد المحضر بالمحكمة برقم قيد قضية 900/2020.

وكان الوزير قد تلقى تقريرا فور حدوث الحريق بمصنع الشركة الذى يعمل فى الملابس الجاهزة الخميس الماضى، حيث بين التقرير نشوب حريق فى جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق، وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش، والذى نتج عنه 20 حالة وفاة، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة، وخرج منهم 6 بالفعل بعد تلقى الخدمة الصحية فى مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، فضلا عن دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: إن الوزير سبق أن كلف مديرية القوى العاملة بالقليوبية بمجرد علمه بالحادث بالانتقال الفورى إلى الشركة المذكورة، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذى اندلع بها، وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.