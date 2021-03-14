مجلس الدولة يسمح بتعيين سيدات في وظيفة مندوب ونائب

وافق مجلس الدولة على تعيين عدد من السيدات لشغل وظيفة مندوب أو نائب بالمجلس.

وأكد المجلس أنه سيتم نقل عدد من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لمجلس الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اليوم العالمي للمرأة بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدول والنيابة العامة.

وصرح رئيس مجلس الدولة، بأنه تم التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدول لإتمام عملية النقل.