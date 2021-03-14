أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 14مارس 2021

أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت اليوم الأحد 14مارس 2021، أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة في مصر، فوفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- سعر الدولار اليوم الأحد 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم الأحد18.64 جنيه للشراء، 18.88جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي اليوم الأحد4.14 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد21.69 جنيه للشراء، 22.05 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد48.95 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد4.23 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملة في المغرب

و سعر صرف اليورو والدولار استقر مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأحد 14 مارس 2021، وفق بيانات بنك المغرب المركزي، كذلك، استقر سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

ليبقي متوسط سعر اليورو في بنك المغرب المركزي عند 10.33 درهم للشراء و12 درهما للبيع، وهي نفس مستويات الأمس، واستقر سعر الدولار عند 8.65 درهم للشراء و10.05 درهم للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 12.06 درهم للشراء و14.02 درهم للبيع.

أسعار الريال والدينار

- بقي سعر الريال السعودي وفق بيانات المركزي المغربي عند 2.30 درهم للشراء و2.68 درهم للبيع.

- استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 2.35 درهم للشراء و3.73 درهم للبيع.

- بقي سعر الدينار الكويتي عند 28.59 درهم للشراء و33.22 درهم للبيع.

بيانات مكتب الصرف

وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020، وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021، ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.