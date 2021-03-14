وكيل الأزهر: مستعدون لتقديم الدعم للمشروعات العلمية التي تخدم الإسلام والمسلمين

استقبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، الدكتور ضمير محي الدين، ‏النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، رئيس المعهد الإسلامي بموسكو، ‏لمناقشة العلاقات الثنائية في المجال العلمي والدعوي.‏

‏وقال وكيل الأزهر، إن مصر وروسيا، تربطهما علاقة قوية ووطيدة امتدت لمئات ‏السنين، موضحًا أن الأزهر مستعد لمد يد العون في كل عمل علمي يخدم الإسلام والمسلمين، ويرسخ احترام وقبول الآخر دون ‏النظر إلى دينه أو عرقه أو لونه.‏

من جانبه أعرب الدكتور ضمير محي الدين، عن تقديره وتقدير المسلمين في روسيا لدور الأزهر ‏الشريف ومكانته ودوره العالمي في نشر صحيح الدين الإسلامي، مقدمًا دعوة لمشاركة الأزهر ‏في مؤتمر حول الحوار بين الثقافات والحضارات نهاية هذا العام، موضحًا أنه تم ترجمة بعض ‏الكتب لكبار علماء الأزهر للغة الروسية مثل كتاب"رسالة التوحيد" للإمام محمد عبده وكتاب ‏‏"الإسلام عقيدة وشريعة" للشيخ محمود شلتوت، مؤكدًا حرص المسلمين في روسيا على الاطلاع على ‏كتب علماء الأزهر.