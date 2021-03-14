وكيل الأزهر: مستعدون لتقديم الدعم للمشروعات العلمية التي تخدم الإسلام والمسلمين

استقبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، الدكتور ضمير محي الدين، النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، رئيس المعهد الإسلامي بموسكو، لمناقشة العلاقات الثنائية في المجال العلمي والدعوي.
وقال وكيل الأزهر، إن مصر وروسيا، تربطهما علاقة قوية ووطيدة امتدت لمئات السنين، موضحًا أن الأزهر مستعد لمد يد العون في كل عمل علمي يخدم الإسلام والمسلمين، ويرسخ احترام وقبول الآخر دون النظر إلى دينه أو عرقه أو لونه.
من جانبه أعرب الدكتور ضمير محي الدين، عن تقديره وتقدير المسلمين في روسيا لدور الأزهر الشريف ومكانته ودوره العالمي في نشر صحيح الدين الإسلامي، مقدمًا دعوة لمشاركة الأزهر في مؤتمر حول الحوار بين الثقافات والحضارات نهاية هذا العام، موضحًا أنه تم ترجمة بعض الكتب لكبار علماء الأزهر للغة الروسية مثل كتاب"رسالة التوحيد" للإمام محمد عبده وكتاب "الإسلام عقيدة وشريعة" للشيخ محمود شلتوت، مؤكدًا حرص المسلمين في روسيا على الاطلاع على كتب علماء الأزهر.
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