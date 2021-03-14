تعاون بين العربية للتصنيع وشركة وامار لتوطين تكنولوجيا صيانة التربينات

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية المتخصصة.





جاء هذا فى إطار توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة "وامار" للهندسة الفرنسية وشركة "جرين تكنولوجى"، بحضور "فيليب جارسيا" المستشار التجارى لسفارة فرنسا بالقاهرة.

وأعرب "التراس" عن اعتزازه بالتعاون مع شركة "وامار" للهندسة الفرنسية، والتى تعد واحدة من أكبر الشركات الدولية العاملة فى مجال عمرة وصيانة التربينات بكافة أنواعها، لافتا إلى أننا نستهدف توطين هذه التكنولوجيا بالكامل فى مصر بما يسهم فى تحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية، فضلا عن توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة.

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق مع الشركة الفرنسية على نقل وتوطين تكنولوجيا إجراء العمرة والصيانة والإصلاحات العميقة للتربينات الغازية والبخارية بمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف أنه تم الإتفاق على الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة بمصنع المحركات لتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة للمرة الأولى فى الصناعة الوطنية ،لافتا ان الشركة الفرنسية قامت بدراسة ميدانية للتعرف على القدرات التصنيعية بالمصنع ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وذكر "التراس" أن الاتفاق يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والفنية بمصنع المحركات من خلال برامج تدريبية متخصصة فى مجال عمرة وصيانة التربينات، مشيرا أن مجالات التعاون تستهدف تلبية كافة إحتياجات السوق المحلى والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية.

من جانبه، أكد السيد "فيليب جارسيا" أن السوق المصرى جاذبا للإستثمارات الفرنسية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتا لحرص كبرى الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين وتطلعهم لنقل التكنولوجيا للمؤسسات الصناعية المصرية والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأشاد المستشار التجارى لسفارة فرنسا بالقاهرة بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى.

ومن جانبهم، أشاد كبار المسئولين بشركة "وامار" الفرنسية الدولية وشركة "جرين تكنولوجى"، بالقدرات التصنيعية المتطورة التى تفقدوها خلال الزيارة الميدانية بوحدات العربية للتصنيع، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مشيرين لتطلع شركة وامار العالمية للإستثمار فى مصر والتعاون مع العربية للتصنيع، علما بأن شركة وامار لديها إشتراطات صارمة للجودة وهى ما تتحقق بالهيئة العربية للتصنيع.