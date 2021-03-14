استشارى عالمى فى جراحات المخ والأعصاب بمجمع القوات المسلحة 26 مارس

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور حازم الطحاوى، استشارى جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى وجراحة الأعصاب الوظيفية بمستشفى ليفونيا – متشيجان فى الفترة من 26 مارس وحتى 10 أبريل المقبل.





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